ニューエラ　キャップ　ニューヨークヤンキース　帽子　新品　正規品

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商品詳細
ニューエラ/NEWERA一覧→#mgmf22539[重要]ネコポスにて発送させて頂きます。ツバは折りませんが平べったくしての発送になります。型崩れしにくい素材ですが神経質な方は購入をご遠慮下さい。＊ご希望の方はプラス300円でダンボール発送(定形外郵便)も承ります。※在庫に限りがありますのでお値下げは致しません。NEWERANY9FORTYニューヨーク ヤンキース キャップブラック新品未使用正規品サイズ/(55.5〜60)フリースサイズサイズ調節可能なタイプです。カラー/ブラック状態/新品未使用
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