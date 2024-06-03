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694 Dominique Franceネクタイ◼ドミニクフランス
商品番号 L28137934621
商品名

694 Dominique Franceネクタイ◼ドミニクフランス
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 1,950 円
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商品詳細

694◼️◯ブランド●DominiqueFranceカラー●ブラウン系×その他素　材●シルク100%大剣幅●8.3cm位全　長●147.5cm位状　態●中古傷や汚れのない綺麗な状態です♪◼️お願いm(__)m◼️リピーター様が多く、公平さを保つために値下げ交渉はすべてお断りしております。値下げを考慮した金額設定をしておりませんのでご理解いただけますよう、お願いいたします。複数ご購入いただける場合は2本目から1本に付き同梱送料分250円を値引きいたします。購入前にコメントをいただければおまとめ専用出品にいたします。但し、おまとめ対応中や専用出品後に他の方が購入なさってもメルカリルールに従い、購入ボタンを先に押された方とのお取引きとなります。ご了承いただけますよう、お願い申し上げますm(__)m【注意】ご購入後のおまとめは出来ません。トラブルの際に補償が受けられませんので…(。゜Д゜。)ご理解いただけますよう、お願いいたします。プロフィール確認もお願いいたしますm(__)mカラー...ブラウン
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