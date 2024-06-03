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Edwards E-JBシリーズ　ジャズベース
商品番号 I18903975027
商品名

Edwards E-JBシリーズ　ジャズベース
ブランド名 エドワーズ
特別価格 税込 18,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2008年に購入したエドワーズのジャズベースですが、断捨離のため出品いたします。当方主にギターを弾きますが、当時宅録のために購入致しました。本来がギターなので、それほどの使用頻度ではありませんでしたし、ケースに入れておいた時間が長いので、年数のわりにはきれいな状態だと思います。写真でご覧いただけるようにピッグガードのフィルムは剥がしておりません。詳細なモデル名はわかりませんが、ダンカンピックアップでラッカー塗装なことは間違いありません。種類···エレキベースシリーズ···Edwards#ジャズベース#SeymourDuncan
http://narcologia.ru/goods/Stanford38173.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney753149.html
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit694586.html
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