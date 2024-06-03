Edwards E-JBシリーズ　ジャズベース

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2008年に購入したエドワーズのジャズベースですが、断捨離のため出品いたします。当方主にギターを弾きますが、当時宅録のために購入致しました。本来がギターなので、それほどの使用頻度ではありませんでしたし、ケースに入れておいた時間が長いので、年数のわりにはきれいな状態だと思います。写真でご覧いただけるようにピッグガードのフィルムは剥がしておりません。詳細なモデル名はわかりませんが、ダンカンピックアップでラッカー塗装なことは間違いありません。種類···エレキベースシリーズ···Edwards#ジャズベース#SeymourDuncan