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LOUIS VUITTON ポルトフォイユ・アメリゴ ダミエ 二つ折り財布
商品番号 S45374507735
商品名

LOUIS VUITTON ポルトフォイユ・アメリゴ ダミエ 二つ折り財布
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 16,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ルイヴィトンの二つ折り財布です。正規店で購入し、2,3年使用しました。汚れ、傷などはあると思いますが、個人的には気になる様なものはありません。また革製品独特の匂いが少しありますが、綺麗だと思います。個人主観もありますが、中古品としてご理解の程頂ける方でお願い致します。RA4139カラーブラック柄・デザインその他財布形二つ折り財布形···二つ折りカラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/shuttle15125.html
http://narcologia.ru/goods/unusable582574.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless664159.html
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