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新郎衣装★新郎小物★蝶ネクタイ★ネクタイブラック★美品
商品番号 W47481270806
商品名

新郎衣装★新郎小物★蝶ネクタイ★ネクタイブラック★美品
ブランド名 Wspare
特別価格 税込 1,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

結婚式場で購入したブラックの蝶ネクタイです。挙式時のみ使用しており、ほつれ等は見当たらないので綺麗な状態だと思います^^3枚目の写真のお色が一番実物に近くなります。柄・デザイン···無地カラー···ブラック定価…8500
http://narcologia.ru/goods/housekeeper306409.html
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