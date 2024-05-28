新郎衣装★新郎小物★蝶ネクタイ★ネクタイブラック★美品

結婚式場で購入したブラックの蝶ネクタイです。挙式時のみ使用しており、ほつれ等は見当たらないので綺麗な状態だと思います^^3枚目の写真のお色が一番実物に近くなります。柄・デザイン···無地カラー···ブラック定価…8500



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