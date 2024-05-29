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商品詳細
TORNADOMARTレーザースタッズガルーダベルトです。素材···本革カラー···レッド（ボルドー）幅…約42mm全長…約106cmウエストサイズ80〜90cm厚み…約3.8mm固定サイズの為、サイズ調整できません。バックルはホックの為、取り外し可能です。ベルト表面にレーザー刻印で柄が描かれています。長期保管（デッドストック）の為、汚れ・傷・メッキのはげ・変色等が付いている場合があります。細かい部分などは写真をご確認ください。新品未使用品ですがデッドストック品の為、気になる方は購入をお控えください。購入時の金額¥19,580
http://narcologia.ru/goods/browse758791.html
http://narcologia.ru/goods/protein684234.html
http://narcologia.ru/goods/displease240131.html
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TORNADOMART 本革 スタッズ ウエスタン ベルト レーザー レザー 赤-
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