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GIANNI VERSACE VINTAGE メデューサチェック柄シルクネクタイ
商品番号 Y18410076990
商品名

GIANNI VERSACE VINTAGE メデューサチェック柄シルクネクタイ
ブランド名 ジャンニヴェルサーチェ
特別価格 税込 1,656 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただき誠にありがとうございます。お取引等について記載がごさいますので、自己紹介欄もご覧いただけますと幸いです。★商品説明★【BRAND】VERSACEVINTAGE90sGIANNIVERSACEジャンニヴェルサーチヴィンテージ【IETM】1990年代MADEINITALYイタリア製メデューサチェック柄シルクネクタイアーカイブ【COLOR】画像参照【SIZE】全長148位大剣幅9【MATERIAL】シルク【CONDITION】本人期の30年弱前のヴィンテージアイテムになりますので多少使用感はございますが良好です。まだまだ問題なく使用して頂けます。保管品ですので、その点はご理解の上、ご検討ください。【MEMO】VERSACEVINTAGE90sGIANNIVERSACEジャンニヴェルサーチヴィンテージ1990年代MADEINITALYイタリア製メデューサチェック柄シルクネクタイアーカイブです。独創的な世界観を持つイタリアのラグジュアリーブランド　ジャンニヴェルサーチ　GIANNIVERSACEのネクタイです。上質のシルクを惜しげもなく用い、柄シルクネクタイになります。デザインも洗練されたデザインですので、末永くお使い頂けます。アーカイブアイテム送料込み★商品は主に正規店、ヴィンテージショップ、USEDセレクトショップ購入品の正規品になります。商品は主にUESD品ですので、UESD品にご理解のある方。新品未使用品も出品いたしますが、自宅保管ですので、完璧を求める方や神経質な方はご遠慮願います。★商品、お取引についてご質問、ご要望等ございましたらお気軽にご質問下さい。(状態等ちょっとした事でもよろしいので、ご質問いただけますと、再確認出来ますので、見落としている所など再発見出来ますので、お気軽にご質問下さい。)
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