呉須彩 水指 竹桜窯 佐藤靖房 共箱 茶道具【k1720 ...

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【サイズ】口径(内) 11cm口径(外) 13cm胴径 16cmつまみまでの高さ 18cm目立った傷はありません。一か所汚れがあります。#YUTORIの水指一覧----------------------------------------------------------☆ご挨拶とご注意点古物でございますので、時代や状態、内容についての感じ方は様々です。骨董品・中古品という事をご理解の上、ご購入ください。ご不明な点がございましたら、お気軽にご質問ください。誠意を持ってお取引させていただきます。よろしくお願いいたします。