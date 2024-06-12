

土屋鞄 2021年「限定マスターLファスナー」ダークブラウン 土屋鞄 2021年「限定マスターLファスナー」ダークブラウン



土屋鞄 2021年「限定マスターLファスナー」ダークブラウン 土屋鞄 2021年「限定マスターLファスナー」ダークブラウン



土屋鞄 2021年「限定マスターLファスナー」ダークブラウン 土屋鞄 2021年「限定マスターLファスナー」ダークブラウン



土屋鞄 2021年「限定マスターLファスナー」ダークブラウン 土屋鞄 2021年「限定マスターLファスナー」ダークブラウン



土屋鞄 2021年「限定マスターLファスナー」ダークブラウン 土屋鞄 2021年「限定マスターLファスナー」ダークブラウン



土屋鞄 2021年「限定マスターLファスナー」ダークブラウン 土屋鞄 2021年「限定マスターLファスナー」ダークブラウン



土屋鞄 2021年「限定マスターLファスナー」ダークブラウン 土屋鞄 2021年「限定マスターLファスナー」ダークブラウン



土屋鞄 2021年「限定マスターLファスナー」ダークブラウン 土屋鞄 2021年「限定マスターLファスナー」ダークブラウン



土屋鞄 2021年「限定マスターLファスナー」ダークブラウン 土屋鞄 2021年「限定マスターLファスナー」ダークブラウン



土屋鞄 2021年「限定マスターLファスナー」ダークブラウン 土屋鞄 2021年「限定マスターLファスナー」ダークブラウン



土屋鞄 2021年「限定マスターLファスナー」ダークブラウン 土屋鞄 2021年「限定マスターLファスナー」ダークブラウン



土屋鞄 2021年「限定マスターLファスナー」ダークブラウン 土屋鞄 2021年「限定マスターLファスナー」ダークブラウン



土屋鞄 2021年「限定マスターLファスナー」ダークブラウン 土屋鞄 2021年「限定マスターLファスナー」ダークブラウン



土屋鞄 2021年「限定マスターLファスナー」ダークブラウン 土屋鞄 2021年「限定マスターLファスナー」ダークブラウン



土屋鞄 2021年「限定マスターLファスナー」ダークブラウン 土屋鞄 2021年「限定マスターLファスナー」ダークブラウン

土屋鞄製造所は、イタリアンレザーのミニ財布「限定ハンディLファスナー」と、長財布「限定マスターLファスナー」を、2021年夏限定コレクションとして7月8日に発売する。価格は長財布が35,200円。2021年の限定品でイタリアンスクラッチレザー（傷模様）という貴重な革で製作されています。経年変化が味わえるヴィンテージ調のイタリアンレザーを採用。カラーはブラウン、ダークブラウン、ウォームグレー、ブルー、ルビーの5色で展開する。長財布の限定マスターLファスナーは、イタリアンレザーを一枚革で採用しており、手のひらいっぱいに革の風合いを楽しめるとしている。サイズは95×194×30mm(縦×横×厚み)で、重さは約250g。カードポケット×9、フリーポケット×3、小銭ポケット×1を備え、小銭ポケットと札入れは見開き仕様となっている。※中古にご理解のある方のみご検討ください※全ては画像より判断してください※価格交渉はご遠慮ください