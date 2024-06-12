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土屋鞄 2021年「限定マスターLファスナー」ダークブラウン
商品番号 Y12328276573
商品名

土屋鞄 2021年「限定マスターLファスナー」ダークブラウン
ブランド名 ツチヤカバン
特別価格 税込 7,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

土屋鞄製造所は、イタリアンレザーのミニ財布「限定ハンディLファスナー」と、長財布「限定マスターLファスナー」を、2021年夏限定コレクションとして7月8日に発売する。価格は長財布が35,200円。2021年の限定品でイタリアンスクラッチレザー（傷模様）という貴重な革で製作されています。経年変化が味わえるヴィンテージ調のイタリアンレザーを採用。カラーはブラウン、ダークブラウン、ウォームグレー、ブルー、ルビーの5色で展開する。長財布の限定マスターLファスナーは、イタリアンレザーを一枚革で採用しており、手のひらいっぱいに革の風合いを楽しめるとしている。サイズは95×194×30mm(縦×横×厚み)で、重さは約250g。カードポケット×9、フリーポケット×3、小銭ポケット×1を備え、小銭ポケットと札入れは見開き仕様となっている。※中古にご理解のある方のみご検討ください※全ては画像より判断してください※価格交渉はご遠慮ください
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