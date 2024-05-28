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HTC ウエスタンバックル スタッズナローレザーベルト
商品番号 D79290692519
商品名

HTC ウエスタンバックル スタッズナローレザーベルト
ブランド名 エイチティーシー
特別価格 税込 14,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HTCウエスタンバックルスタッズナローレザーベルトベルトループ幅の狭いパンツにも対応でき重宝してました。気に入って使用しておりましたのでバックルや剣先に特に使用感が目立ちますがビンテージの雰囲気も出ているかと思います。セットされたターコイズの色目も良いです。テンダーロイン×HTC×ポーターのナロースタッズベルトをお好みの方にもお勧めです。サイズ：32素材···本革
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