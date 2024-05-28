HTC ウエスタンバックル スタッズナローレザーベルト

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商品詳細
HTCウエスタンバックルスタッズナローレザーベルトベルトループ幅の狭いパンツにも対応でき重宝してました。気に入って使用しておりましたのでバックルや剣先に特に使用感が目立ちますがビンテージの雰囲気も出ているかと思います。セットされたターコイズの色目も良いです。テンダーロイン×HTC×ポーターのナロースタッズベルトをお好みの方にもお勧めです。サイズ：32素材···本革
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HTC エイチティーシー ウエスタンバックル スタッズ ナロー レザーベルト EMB17 WESTERN FL TQ
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HTC【未使用】ベルト EUROライン 伊製 85/34 本革 スタッズ 濃茶 ...
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