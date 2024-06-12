［ニューエラ］キャップ 59FIFTY

この度はご覧いただきありがとうございます。横濱帽子屋です。新品未使用商品となります。素材構成:本体つば:100%ポリエステル;つば裏:100%綿サイズ：73/8約58.7cmカラー：NY・ストーンメーカー品番：13751131ライトサイドには100ドル紙幣の肖像人物であるベンジャミン・フランクリンのサインを刺繍しました。100ドル札をモチーフとしたピンズが付属。MLB４球団をラインナップしました。（ニューヨーク・ヤンキース、ロサンゼルス・ドジャース、ニューヨーク・メッツ、セントルイス・カージナルス）クラウンとバイザーのカラーが異なる２トーン（2Tone）のデザインです。ニューエラを代表する定番モデル。スポーツやストリートカルチャーのアイコンでもあり、世界中のアスリートやインフルエンサーたちが着用しています。メジャーリーガーがフィールド上で着用しているCAPと同じシルエットです。



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