美品　ヴェルサーチネクタイ　ド派手ゴールド　メデューサ柄

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ご希望金額に添えないかもしれませんが、多少のお値引きには対応いたしております。お気軽にコメント下さい^_^。ヴェルサーチのネクタイ◉イタリア製 オールシルクで、厚みのある生地◉ヴェルサーチお馴染みのメデューサの総柄◉ゴールドと紺の ヴェルサーチらしいド派手なネクタイです結婚式や同窓会などに是非。used品ですので、古着特有の匂いや使用感などありますのでご理解のの程よろしくお願いします。⚠️折りたたんで保管しておりましたので折スジあります。↓↓他にもお買得ネクタイ多数出品してます↓↓ #やまみんネクタイ一覧○size大剣幅 約9.5センチ○conditionこちらの商品は【S】ランクです【S】ほぼ新品。美USEDの商品【A】若干の使用感はあるが、状態は良い【B】使用感はあり。若干のダメージや汚れあり【訳ありC】使用感と目立つダメージや汚れあり使用は可能★個人的な判断基準になります。見る人によっては価値観が変わって見えますので完璧品をお求めの方は購入はお控え下さい。(USEDですのでこちらの気付かない汚れシミ等あるかも知れません。カメラの機種や撮影時の設定などで実物と色合いが異なる場合がありますご了承下さい)⚠️商品に不備やご不満がありましたら、返金保証させて頂きます。必ず評価前にご連絡下さい、ご対応させて頂きます。正当な理由で無い場合や受取評価後のご対応はできません。よろしくお願いします。⚠️折りたたんで、ネコポス便での発送になります。箱などの付属品はありません。ネクタイのみのお渡しになります#ネクタイ#ブランドネクタイ#クリスチャンディオール#ハイブランドネクタイ#バーバリー 管理番号bkh1485カラー···ゴールド