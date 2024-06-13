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90sビンテージTシャツ★ラヴユーライヴ'90ユーロ★ローリングストーンズC40
商品番号 G95096322322
商品名

90sビンテージTシャツ★ラヴユーライヴ'90ユーロ★ローリングストーンズC40
ブランド名 ヴィンテージ
特別価格 税込 5,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■商品名：ローリングストーンのバンドTシャツ1990年ヨーロピアン・ツアー時に発売。1976年発売のアルバム「LOVEYOULIVE」ジャケットをデザインしたTシャツ。デザインはアンディ・ウォーホルが担当。©1990MUSIDORB.V.■タグ・ブランド：？■サイズ：Mサイズ？肩幅42㎝身幅48㎝着丈73㎝袖丈17㎝素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。■カラー：ブラック■バックプリント：有り■素材：コットン100％■縫製方法:袖裾シングルステッチ■状態:数回着用しましたが汚れ、ほつれなど無い良品。ただしタグ劣化あります。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。■その他、注意事項：自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。なので他に見落とし、瑕疵があった場合はご容赦ください。■入手方法：都内専門店TシャツバンドＴラヴユーライヴLOVEYOULIVEアンディウォーホル1990ヨーロピアンツアーヨーロッパタンベロマーク半袖ブラック黒ハロウィンかぼちゃカボチャ南瓜ローリングストーンズストーンズミックジャガーMICK　JAGGERキースリチャーズチャーリーワッツロンウッドブライアンジョーンズビルワイマンミックテイラー木村拓哉キムタク菅田将暉サティスファクションミスユーブラウンシュガースタートミーアップテルミーロックサザンソウルブルースカントリーライブ日本武道館東京ドーム大阪ドームナゴヤドーム札幌ドームさいたまスーパーアリーナワールドツアーアメリカツアーヨーロッパツアー夏夏物レディースメンズアメカジ柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック袖丈...半袖ネック...Uネック季節感...春,夏,秋,冬
http://narcologia.ru/goods/mythic937235.html
http://narcologia.ru/goods/unusable674574.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming756392.html
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90s The Rolling Stones T-Shirt | VOSTOK

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