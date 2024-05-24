ベラフォンテRAGTIME LEATHER GARRISON BELT 25mm

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2023年最新】ベラフォンテ ベルトの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】ベラフォンテ ベルトの人気アイテム - メルカリ

ベラフォンテRAGTIMELEATHERGARRISONBELT25mmSize:32inch(写真の9枚目にある最適サイズは 約81.5cmです。)Colors:BLACKxBRASSBUCKLEMaterial:NORTHAMERICANCOWHIDELEATHER付属品:なし。細いタイプのギャリソンベルトはかなり珍しいです。このベルトは使い込むと黒は茶芯の茶色が出て雰囲気増すようにタンニン鞣しのキャメル色の革に染色は手染めで行っています。約1年ほど使用しましたので、穴の部分に所々茶芯が出ています。まだまだこれからいい雰囲気になっていきますので、この機会にいかがでしょうか？再販されてもすぐに完売となるため、なかなか入手するのが難しくなっています。あくまで中古品となりますので、3Nでお願いします。落札後は24時間以内にご連絡が取れる方、2日以内にご入金が可能な方のみご購入ください。古着、ヴィンテージにご理解のある方のみご購入お願いいたします。商品の状態や評価は個人差があります。あくまで中古になりますので古着に慣れていない方や神経質な方はご遠慮ください。いかなる場合でも交換、返品は、お受けかねます。(すり替え防止の為、ご理解お願いいたします）ご購入後のご質問等にはお答えできませんので、事前にご質問いただきますようお願いいたします。画像をよくご覧いただき納得した上でご検討、ご購入をお願いいたします。