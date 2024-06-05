ビアベリー ハッチバック プエブロナポリ

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商品詳細
財布形/開け口···二つ折り8月17日に購入。約1ヶ月ほどバッグに入れて使用していました。自分には、合わないと思ったので出品します。プエブロレザーなので少し経年変化がありますがまだまだ経年変化していくと思います。箱、シール等全部あります。ビアベリー折り財布ビアベリーバッグビアベリー財布ビアベリーコンパクトウォレットメンズコンパクト財布メンズ折り財布
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