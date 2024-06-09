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エヴァンゲリオン　アスカ Tシャツ XXL 新品 EVANGELION
商品番号 Y54859439565
商品名

エヴァンゲリオン　アスカ Tシャツ XXL 新品 EVANGELION
ブランド名 Yspare
特別価格 税込 5,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

当出品をご覧頂き誠にありがとうございます。エヴァンゲリオン　アスカラングレーTシャツです。フロントとバックにアスカがプリントされております。カラーはブラック。サイズはＸＸＬ。着丈約76㎝、身幅約66㎝、肩幅約58㎝、袖丈約27㎝。新品未使用です。コレクション整理の為出品いたします。宜しくお願い致します。
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