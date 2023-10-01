ポケモンカード　AR　61種　133枚

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商品詳細
ポケモンカードのAR61種セットです。ヒスイビリリダマ 4枚ノノクラゲ 4枚タマンチュラ 2枚オリーニョ 1枚トロピウス 2枚ヘラクロス 2枚アノクサ 1枚クサイハナ 5枚ブーバーン 3枚グレンアルマ 3枚カエンジシ 2枚ヒノヤコマ 2枚ケルディオ 1枚ウミディグダ 1枚クワッス 3枚ウェルカモ 1枚セゴール 4枚ニョロゾ 1枚コダック 1枚オムナイト 1枚エレキブル 1枚ライチュウ 1枚ハラバリー 4枚ルナトーン 2枚ボチ 1枚ムウマージ 1枚カヌチャン 1枚ナカヌチャン 2枚スナバァ 3枚ゴミチル 1枚ベラカス 4枚バリヤード 2枚ピィ 4枚ソルロック1枚ガケガニ 2枚メグロコ 2枚パルデアケンタロス1枚ウソッキー 2枚コジオ 1枚ゴーリキー 1枚ヨーギラス2枚フォクスライ1枚オトシドリ1枚パルデアウパー 1枚ニドキング 1枚デルビル 5枚ジバコイル 1枚ミミズズ 5枚ハッサム 5枚ブロロン 4枚チルタリス 2枚メタモン 1枚ホシガリス 1枚ムックル 1枚ココガラ 4枚リキキリン 2枚カラミンゴ 4枚カビゴン 1枚グルトン 2枚ポッポ 4枚ピジョン 4枚計133枚のセットです。1枚あたり70円以下なのでかなり得かと思います。すべて自引き、対戦に使用はしていませんが初期キズ(線キズ、白かけ等)はあるものとしてお考えください。デッキのレアリティをあげたい、ARを集めている、という方はご検討ください。基本バラ売り不可です。ポケカバイオレットスカーレットトリプレットビートクレイバーストスノーハザード151黒炎の支配者Vstarユニバース
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