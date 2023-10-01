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ポケモンカード　AR　61種　133枚
商品番号 R88570821835
商品名

ポケモンカード　AR　61種　133枚
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 3,149 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードのAR61種セットです。ヒスイビリリダマ　4枚ノノクラゲ　4枚タマンチュラ　2枚オリーニョ　1枚トロピウス　2枚ヘラクロス　2枚アノクサ　1枚クサイハナ　5枚ブーバーン　3枚グレンアルマ　3枚カエンジシ　2枚ヒノヤコマ　2枚ケルディオ　1枚ウミディグダ　1枚クワッス　3枚ウェルカモ　1枚セゴール　4枚ニョロゾ　1枚コダック　1枚オムナイト　1枚エレキブル　1枚ライチュウ　1枚ハラバリー　4枚ルナトーン　2枚ボチ　1枚ムウマージ　1枚カヌチャン　1枚ナカヌチャン　2枚スナバァ　3枚ゴミチル　1枚ベラカス　4枚バリヤード　2枚ピィ　4枚ソルロック1枚ガケガニ　2枚メグロコ　2枚パルデアケンタロス1枚ウソッキー　2枚コジオ　1枚ゴーリキー　1枚ヨーギラス2枚フォクスライ1枚オトシドリ1枚パルデアウパー　1枚ニドキング　1枚デルビル　5枚ジバコイル　1枚ミミズズ　5枚ハッサム　5枚ブロロン　4枚チルタリス　2枚メタモン　1枚ホシガリス　1枚ムックル　1枚ココガラ　4枚リキキリン　2枚カラミンゴ　4枚カビゴン　1枚グルトン　2枚ポッポ　4枚ピジョン　4枚計133枚のセットです。1枚あたり70円以下なのでかなり得かと思います。すべて自引き、対戦に使用はしていませんが初期キズ(線キズ、白かけ等)はあるものとしてお考えください。デッキのレアリティをあげたい、ARを集めている、という方はご検討ください。基本バラ売り不可です。ポケカバイオレットスカーレットトリプレットビートクレイバーストスノーハザード151黒炎の支配者Vstarユニバース
http://narcologia.ru/goods/organization6162.html
http://narcologia.ru/goods/providence447894.html
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate804548.html
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