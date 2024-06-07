Paul Smith 新品未使用品　ポールドローイング　二つ折り　ネイビー

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PaulSmithの大人気モデル、ポールドローイングの二つ折り財布ネイビーカラー新品未使用品になります。エンボス加工されヨゴレやキズに強いハードレザーとクラウン（王冠）・ユニオンジャックフラッグ（イギリス旗）が描かれた人気のアイテム。L字ファスナー式なのでお札やカードの取り出しも楽々です。札入れ・カードポケットともに充実しており収納面においても大変優れたアイテムとなっていますそして高級感があります。傷がつきにくく長く愛用していただけるデザインになっております。生産が終わってしまったモデルの為、新品未使用品で購入は現在難しい状況です。完売必至なお品物です。※保管上での細かなスレ等、ご理解いただける方に使用していただけますと幸いです。◾️新品未使用品(箱付属品は全て完備)◾️牛革◾️ネイビー◾️送料無料◾️即日発送(プチプチで梱包し、宅急便コンパクトで安心発送します)#PaulSmith#PAULSMITH#ポールスミス#paul#smith#PAUL#SMITH#マルチストライプ#メンズ#お祝い#ギフト#レア#プレゼント#２つ折り財布#二つ折り財布#二つ折り#折り財布#財布#ウォレット#ドローイング#ポールドローイング#ジップストロー#ジップストローグレイン#ネイビー#革小物#高級#新品未使用#新品#新品未使用品#未使用品#ラウンドジップ#ジップ財布形···二つ折りカラー···ブルー素材···本革