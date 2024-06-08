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CRY BABY Jim Dunlop クライベイビー ジムダンロップ Tシャツ
商品番号 R12056588610
商品名

CRY BABY Jim Dunlop クライベイビー ジムダンロップ Tシャツ
ブランド名 ベルベルジン
特別価格 税込 4,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ…M(実寸平置き)■肩幅50cm■身幅50cm■着丈72cm未使用未洗いですが保管時に匂いがついてしまったようです洗えば落ちるかと思います90後半~00年代初頭の物ではないでしょうか？Tシャツ特にHanesヘインズのBEEFYやヴィンテージまたはビンテージやエフェクターそしてギターメーカー特にDEANGuitatsディーンやESPそしてJacksonGuitarsジャクソンやB.C.RICHやB.C.RICHまたはBCRICHまたはBCリッチOrangeアンプ等LudwigラディックやSlingerlandスリンガーランドやBigsbyビグスビーやTVJonesそしてMarshallマーシャルやPROCORATプロコラットやBIGMUFFビッグマフやFUZZFACEファズフェイスやIbanezアイバニーズMAXONマクソンややPEAVEYピーヴィーやBOSSボスやROLANDローランドのBeeBaa等やACETONEエーストーンやGuyatoneグヤトーンやTeiscoテスコやDanelectroダンエレクトロやGretschグレッチやRickenbackerリッケンバッカーやRSGuitarworks等MusicmanミュージックマンやGibsonギブソンやFenderフェンダーやG\u0026LとかVOXやMXRとかTS9そしてslipknotスリップノットやBABYMETALベビーメタルやR.E.M.をお探しの方に是非。柄・デザイン...プリント（ロゴなど）カラー...ブラック袖丈...半袖ネック...クルーネック季節感...春,夏,秋,冬
http://narcologia.ru/goods/troupe654911.html
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