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ポークチョップ　Tシャツ/PORKCHOP WHITE RB M キムタク
商品番号 Y18277297525
商品名

ポークチョップ　Tシャツ/PORKCHOP WHITE RB M キムタク
ブランド名 チャレンジャー
特別価格 税込 4,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポークチョップのTシャツになります。【商品説明】7oz以上あると思われる非常に肉厚でドライな質感が特徴的なコットン100%のオリジナルボディーを使用。首リブは肉厚なボディーに合わせ、厚めで凝縮したタフなリブを使用。全体的にゆったりとしたビッグシルエット。バックに最も人気のある定番デザインをプリント、フロントも定番ロゴをプリント。新品・未使用品カラー　WHITEMサイズ着丈　70.0cm身幅　55.0cm肩幅　53.0cm袖丈　22.0cm※オンラインサイト参照の為、多少の誤差はご了承下さい。その他にも色々な商品を取り扱ってますので是非ご覧になってみて下さい^^何かありましたらコメントどうぞ。宜しくお願い致します^^ポークチョップポークチョップガレージサプライPORKCHOPチャレンジャーCHALLENGERネイバーフッドneighborhoodラッツRATSサムズSAMSマシスMASSESエムアンドエムM\u0026Mスタンダードカリフォルニアサブカルチャーローラーマガジンハーレー東京インディアンズランプグローブスchopperキムタク木村拓哉長瀬智也
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