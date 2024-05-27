ポークチョップ　Tシャツ/PORKCHOP WHITE RB M キムタク

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ポークチョップのTシャツになります。【商品説明】7oz以上あると思われる非常に肉厚でドライな質感が特徴的なコットン100%のオリジナルボディーを使用。首リブは肉厚なボディーに合わせ、厚めで凝縮したタフなリブを使用。全体的にゆったりとしたビッグシルエット。バックに最も人気のある定番デザインをプリント、フロントも定番ロゴをプリント。新品・未使用品カラー WHITEMサイズ着丈 70.0cm身幅 55.0cm肩幅 53.0cm袖丈 22.0cm※オンラインサイト参照の為、多少の誤差はご了承下さい。その他にも色々な商品を取り扱ってますので是非ご覧になってみて下さい^^何かありましたらコメントどうぞ。宜しくお願い致します^^ポークチョップポークチョップガレージサプライPORKCHOPチャレンジャーCHALLENGERネイバーフッドneighborhoodラッツRATSサムズSAMSマシスMASSESエムアンドエムM\u0026Mスタンダードカリフォルニアサブカルチャーローラーマガジンハーレー東京インディアンズランプグローブスchopperキムタク木村拓哉長瀬智也