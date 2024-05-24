リザード 背センター半月取り一枚革 二つ折り長財布 鰐革帯 黒墨 082495X

リングリザード背センター半月取り一枚革二つ折り長財布鰐革帯トカゲ革黒墨082495Xコメントくださった人↓16700円にお値引フォロー割300円引↓16400円箱無300円引↓16400円フォロー割＋箱無600円引↓16100円写真は現物写真で全て一点物である証でございます注1)私のコレクション放出品でございます(作りたてでない事をご了解頂ける方、専用)注2)お色は黒墨色でございます《薄墨＜黒墨＜黒＜ブラック》表にリングリザード\u0026シャム鰐革を使用した高級感の高い二つ折り長財布キズ、カケ、穴等、生前の養殖場での歴戦の跡が見受けられる闘いに勝ち続けたトカゲだったと思える勝財布、価値財布と思っていただければ幸いでございます百万円札束入ります(写真9参照)私が全て検品ペット無し喫煙無しご安心くださいませ他の商品も是非ともご覧くださいませ10月24日『霜降』10月25日『大明日』『月徳日』10月26日『巳の日』10月27日『一粒万倍日』『大明日』『十三夜』10月28日『大明日』10月29日『大明日』『大安』『満月』牡牛座05:24はお財布新調・購入・使い始めに吉日◆状態：コレクション・未使用◆ブランド名：トミー=ヒーロコレクション◆サイズ(㍉)：本体185×93×26箱付203×104×28◆重さ(㌘)：本体83.6箱付145.5◆色：黒墨◆付属品：化粧箱(白のみ)◆らくらくメルカリ便発送◆◇商品説明◇◆仕様：札入れ(マチ有×1マチ無×1)ファスナー付き小銭入れ×1カードポケット×11その他ポケット×2素材：表:リングリザード\u0026シャム鰐革・内:牛革・綿生地◆熟練職人の手による良い造◆リングリザードセンター取り背一枚革◆トカゲは地を這う闘う動物キズはつきものキズも一部で個体の個性◆コレクション品につき長期保管品◆トカゲ革は金運上昇効果が期待されます◆男女兼用メンズレディース◆綺麗を保つには長財布に小銭・レシートを入れない事が金運上昇に◆注)本体にキズ等が有る場合があります生きていた時に付いた傷・死んだ時に付いた傷等生身の動物であった証拠ですワシントン条約CITESの規定に基き輸入された養殖原皮を使用



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