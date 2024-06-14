【極希少】エルメス ベルト クロコダイル ポロサス コンスタンス 黒 男女兼用

○購入元大手ブランド買取店ストアのオークション(鑑定済)○アイテムHERMESPARISエルメスパリベルトコンスタンスクロコダイルポロサスエキゾチックレザー本革HバックルHロゴゴールド金具フランス製francefrenchmadeinfrance正規品シリアルナンバーメンズレディースユニセックス○サイズ全長 101cmウエスト 88-93cm幅 4cmバックル 横6×縦3.8cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態日常使用に伴う使用感がありますがまだまだ問題なくご愛用いただけます。※あくまで古着なので写真を参考にご理解したうえでご購入ご検討ください。○カラー黒 ブラック茶 ブラウンダークブラウン金 ゴールド○素材クロコダイルポロサスエキゾチックレザー金具○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。○付属品本体のみご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。こちらも購入者と販売者の関係の前に、1人間です！お互い配慮のある取引をよろしくお願い致します。※鑑定済の中古ブランド市場より購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は返金対応させて頂きますのでご安心下さい。※より良いものを提供するために補修をしている商品もございます。ご理解の上ご購入ください。⬛︎⬜︎⬛︎フォローで割引します↓⬛︎⬜︎⬛︎2000円以上⇨200円引き5000円以上⇨300円引き10000円以上⇨500円引き※ご購入前にお声掛けお願いします。※セールとは併用できません。⬛︎⬜︎⬛︎おまとめ割も始めました❗️⬛︎⬜︎⬛︎2個以上同時に購入して頂ける場合はよりお得にさせて頂きますのでコメント下さい。※ご購入前にお声掛けお願いします。083106020915050300-3800045980



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