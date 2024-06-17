【新品】フェラガモ　黒×ブラウン　ベルト　人気のガンチーニ

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ご覧いただきましてありがとうございます。2022年に都内フェラガモブティックにて購入しましたフェラガモメンズベルトです。身内へのギフト用に購入したものですが、別のデザインのものを渡しましたので新しいうちに出品します。ガンチー二のシルバーのバックルで黒とダークブラウンのリバーシブルです。サイズ 長さ 130cm（バックル部分含む）ベルト幅 3.5cmバックル部分 縦 4cmバックル部分 横 8cmご自身でカットできるタイプで、サイズはフリーです。フェラガモの正規品証明カードと、布の袋付きで発送します。国購入価格は約¥60,000です。●写真を撮る時に気がついたのですがバックルの内側にメッキの剥がれがあります。6枚目と7枚目のお写真に載せてます。ここの部分はベルトが差し込まれる場所ですので使用時に外側からは見えませんので問題なくお使いいただけます。この点をご理解いただける方のみご購入くださいませ。よろしくお願い致します。素材···本革カラー···ブラック