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【90s】米国製　Krispy Kreme DOUGHNUTS キャップ
商品番号 O14759159623
商品名

【90s】米国製　Krispy Kreme DOUGHNUTS キャップ
ブランド名 Ospare
特別価格 税込 4,770 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中＿ITEM＿＿＿【商品名】【90s】米国製　KrispyKremeDOUGHNUTSキャップ【生産国】USA【年代】1990＿SIZE＿＿＿サイズ：頭囲最大約60cmツバ長：約7cm深さ：約11cm＿COMMENT＿＿＿企業ロゴでも人気のクリスピークリームドーナッツフロントにはKrispyKremeのロゴが刺繍されてます。表面がツイル生地。MADEINUSA＿COLOR＿＿＿ブラック＿CONDITION＿＿＿7/1010新品または未使用同等レベルです。9着用1回～数回程度の美品です。8使用感が少なく、キレイな状態です。7使用感はありますが状態は良いです。6まだまだお使いいただける並の状態です。他にも沢山キャップを出品していますこちらからどうぞ！！↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓#LEGOキャップ出品中
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