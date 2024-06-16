ORANGE CRUSH15R

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ORANGECRUSH15Rの出品です。動作確認済み、本体に傷や使用感があります。中古にて購入後、数回使用した程度でその後は保管しておりました。------------------------------------※:当方室内にて犬を飼育しております、発送には細心の注意を払いますが商品に犬の毛など付着している可能性がございます、予めご了承ください。