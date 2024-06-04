蛸謹謹製の阿修羅仕様、カラーは煌月夜(ネイビーブルー)になります。中古で購入し数日使用しましたが使わなくなりましたので出品します。ウォレットチェーンを着けて使用してましたのでDリング金具跡の穴が空いてます。気にされない方、同様にウォレットチェーンで使用する方、中古の革製品のため細かな傷等有りますがご理解頂ける方いかがでしょうか？カード収納力抜群 ゴツいロングウォレットです。



蛸謹謹製 匠 阿修羅 煌月夜-革蛸 WEB SHOP



蛸謹謹製 匠 阿修羅 煌月夜 | 革蛸謹製 匠,革蛸謹製 匠 阿修羅 | | 革 ...



蛸謹謹製 匠 阿修羅 煌月夜 | 革蛸謹製 匠,革蛸謹製 匠 阿修羅 | | 革 ...



蛸謹謹製 阿修羅 煌月夜 - 長財布



送料無料】【ハンドソーイング】革蛸 匠（ハンドソーイング）阿修羅 煌 ...



蛸謹謹製 阿修羅 煌月夜 - 長財布



蛸謹謹製 阿修羅 煌月夜 - 長財布



蛸謹謹製 阿修羅 煌月夜 - 長財布



蛸謹謹製 阿修羅 煌月夜 - 長財布



2023年最新】革蛸 謹製の人気アイテム - メルカリ



2023年最新】革蛸 阿修羅の人気アイテム - メルカリ



革蛸謹製 匠 台形ロングワレット 煌月夜 販促品 www.moveissantiagors ...



2023年最新】革蛸 月夜の人気アイテム - メルカリ



蛸謹謹製 阿修羅 煌月夜 - 長財布



☆革蛸☆阿修羅☆未使用美品☆-