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蛸謹謹製 阿修羅 煌月夜
商品番号 K39543579840
商品名

蛸謹謹製 阿修羅 煌月夜
ブランド名 カワタコ
特別価格 税込 2,775 円
在庫状況 あり

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商品詳細

蛸謹謹製の阿修羅仕様、カラーは煌月夜(ネイビーブルー)になります。中古で購入し数日使用しましたが使わなくなりましたので出品します。ウォレットチェーンを着けて使用してましたのでDリング金具跡の穴が空いてます。気にされない方、同様にウォレットチェーンで使用する方、中古の革製品のため細かな傷等有りますがご理解頂ける方いかがでしょうか？カード収納力抜群　ゴツいロングウォレットです。
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☆革蛸☆阿修羅☆未使用美品☆-

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