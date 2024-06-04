LOUIS VUITTON モノグラムミニ　カーキー

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商品詳細
【ポルト ビエ・カルト クレディ モネ】一時期使ってから何年も保管していました。廃盤となっているのでとても希少です。傷や汚れもなく、革の状態もとてもいいです。⚠️4枚目の写真で見えるように変色している部分があります。※神経質な方はご遠慮くださいサイズ:約H10.5cmW12cmD2.5cm
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