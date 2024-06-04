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LOUIS VUITTON モノグラムミニ　カーキー
商品番号 W58492670050
商品名

LOUIS VUITTON モノグラムミニ　カーキー
ブランド名 ルイヴィトン
特別価格 税込 2,072 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【ポルト　ビエ・カルト　クレディ　モネ】一時期使ってから何年も保管していました。廃盤となっているのでとても希少です。傷や汚れもなく、革の状態もとてもいいです。⚠️4枚目の写真で見えるように変色している部分があります。※神経質な方はご遠慮くださいサイズ:約H10.5cmW12cmD2.5cm
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