【ボッテガヴェネタ】キーホルダー キーリング ブラック

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商品詳細
ボッテガのキーホルダー断捨離のため出品します自宅保管のため神経質な方はご遠慮ください。未使用ですが箱など少し薄い傷あり1枚目のもの全てお送りします。カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/response509742.html
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