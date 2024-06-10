【美品】ギターセット、ヤマハ パシフィカ PAC112V ソニックブルー

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アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」の主人公\"後藤ひとり\"と同じシリーズのモデルです。弦交換済。即購入OK保存上のほこりや細かい傷がありますが、ほとんど使っていない美品です。・エレキギター、ヤマハパシフィカPAC112Vソニックブルー・アーム・ソフトケース・ギターピック×2・voxamplug2ヘッドフォン（イヤホン）ギターアンプ・sensorsct-1cクリップチューナー・クリーニングクロス・ギタースタンド初心者でも届いて直ぐに始められるセットです。御茶ノ水の下倉楽器さんで購入。全て揃えると結構な額になるのでお得かと思います。