ポールスミス ネックレス メンズ アクセサリー Paul Smith

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◾︎商品詳細Paulsmith(ポールスミス)ネックレス正規店で購入しました。アクセサリーで輝ける夏にぴったりの商品です。シンプルなネックレスをお探しの方、ぜひいかがでしょうか？※ネックレスのみです。箱などはついてきません。◾︎サイズ〈チェーン長さ〉・長さ:約45.5cm〜50cm〈トップ部分長さ〉・縦幅:約2.2cm・横幅:約0.5cm・厚さ：約0.2cm(自己採寸ですので多少のズレがありえます。ご了承ください。)◾︎商品状態・使用回数：10回未満目立った傷や汚れはなく状態はいいです。中古品ですのでご理解の上ご購入お願いいたします。◾︎カラーシルバー◾︎梱包丁寧に梱包して発送致します。(平日24時間以内に発送可能です)《まとめ買いで割引》2点ご購入で200円Off3点ご購入で400円off