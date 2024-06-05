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- McGREGOR マクレガー SEPTIS別注 ナイロンアンチフリーズジャケット
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商品詳細
◾️商品説明アメリカのマクレガーアンチフリーズジャケットSEPTIS別注の新品未使用品です。1955年にジェームス・ディーンが映画「理由なき反抗」において着用していたことで爆発的な人気を誇ったジャケットです。生地には高密度のナイロンを採用しブラウンのボアライニング、TALON製ジップを採用し裏地のボアと袖内側のキルティングにより防寒に優れたジャケットになっています。・サイズ M肩幅45cm脇幅55cm着丈62cm袖丈62cm・カラー レッド 裏地 ブラウン・製造 日本製
http://narcologia.ru/goods/Taipei959371.html
http://narcologia.ru/goods/kindness825305.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless723859.html
McGREGOR マクレガー SEPTIS別注 ナイロンアンチフリーズジャケット
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