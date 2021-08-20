F.C.Real Bristol ブリストル　サンフランシスコジャイアンツ

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商品詳細
F.C.RealBristol(ブリストル)F.C.R.B.(エフシーアールビー)NEWERAMLBTOURTEAM9TWENTYCAPSANFRANCISCOGIANTS(サンフランシスコジャイアンツ)【ニューエラキャップ】【ブラック】SOPHNET.(ソフネット)(FCRB)F.C.RealBristolとMLBとNEWERAのトリプルコラボレーションキャップです。フロントにジャイアンツのロゴ、サイドパネルにはF.C.R.B.ロゴと生産を手掛けたニューエラのフラッグロゴを刺繍でレイアウトしています。アジャスタータイプなのでサイズ調節可能です。ツバのシールは試着で被って、クリーニングに出したら綺麗はがされてあったためありません。カラー···ブラック
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