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ナイキ/Nike AirMax270(26,5cm)
商品番号 C18730629288
商品名

ナイキ/Nike AirMax270(26,5cm)
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 2,012 円
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商品詳細

ナイキエアーマックス270ダスティカクタスNikeAirMax270/Dustycactus26,5cmused中古品大きなダメージや破損、エアー抜けは御座いません、スニーカー本体は綺麗な状態です。エアーソールには小傷やスレはありますが多少の使用感ではあります。個人差が有りますので、写真をご参考に宜しくお願い致します、またused中古品ですのでご理解の上ご購入下さい。元箱は有りませんがしっかりとした梱包で発送致します。お値下げ不可能
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