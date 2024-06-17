

VINTAGE ヴィンテージ シルバー925 ティアドロップネックレス VINTAGE ヴィンテージ シルバー925 ティアドロップネックレス



VINTAGE ヴィンテージ シルバー925 ティアドロップネックレス - ネックレス VINTAGE ヴィンテージ シルバー925 ティアドロップネックレス - ネックレス



VINTAGE ヴィンテージ シルバー925 ティアドロップネックレス - ネックレス VINTAGE ヴィンテージ シルバー925 ティアドロップネックレス - ネックレス



VINTAGE ヴィンテージ シルバー925 ティアドロップネックレス - ネックレス VINTAGE ヴィンテージ シルバー925 ティアドロップネックレス - ネックレス



VINTAGE ヴィンテージ シルバー925 ティアドロップネックレス - ネックレス VINTAGE ヴィンテージ シルバー925 ティアドロップネックレス - ネックレス



VINTAGE ヴィンテージ シルバー925 ティアドロップネックレス - ネックレス VINTAGE ヴィンテージ シルバー925 ティアドロップネックレス - ネックレス



ティアドロップネックレス シルバー ヴィンテージ|ティファニー ... ティアドロップネックレス シルバー ヴィンテージ|ティファニー ...



VINTAGE ヴィンテージ シルバー925 ティアドロップネックレス - ネックレス VINTAGE ヴィンテージ シルバー925 ティアドロップネックレス - ネックレス



TIFFANY&Co. ティファニー ティアドロップ シルバー925 レディース ネックレス 【中古B/標準】 20423379 TIFFANY&Co. ティファニー ティアドロップ シルバー925 レディース ネックレス 【中古B/標準】 20423379



【美品】TIFFANY ティアドロップネックレス シルバー ヴィンテージ 【美品】TIFFANY ティアドロップネックレス シルバー ヴィンテージ



【美品】TIFFANY ティアドロップネックレス シルバー ヴィンテージ 【美品】TIFFANY ティアドロップネックレス シルバー ヴィンテージ



美品】TIFFANY ティアドロップネックレス シルバー ヴィンテージ | Hi ... 美品】TIFFANY ティアドロップネックレス シルバー ヴィンテージ | Hi ...



Tiffany & Co. - ティファニー シルバー925 エルサ ペレッティ ティア ... Tiffany & Co. - ティファニー シルバー925 エルサ ペレッティ ティア ...



【美品】TIFFANY ティアドロップネックレス シルバー ヴィンテージ 【美品】TIFFANY ティアドロップネックレス シルバー ヴィンテージ



TIFFANY&Co. Tiffany ティファニー ネックレス ティアドロップ 925 ... TIFFANY&Co. Tiffany ティファニー ネックレス ティアドロップ 925 ...

アメリカで買い付けたティアドロップネックレスになります。全体的に多少の褪色・小傷がございますが、状態は悪くありません。ヴィンテージ品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください。※販売商品は当該ブレスレットのみです。サイズ：全長約47cm素材・年代不明(シルバー925の刻印はございますが、当方真贋を完璧に見極めることができないので自己責任でお願いします。)なかなか珍しいティアドロップのようなデザインのチェーンを採用したネックレスです。インパクトもございますので、一点装着するだけで華やかな印象になります。この機会にいかがでしょうか？