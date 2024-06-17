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商品詳細
アメリカで買い付けたティアドロップネックレスになります。全体的に多少の褪色・小傷がございますが、状態は悪くありません。ヴィンテージ品にご理解のない方、神経質な方はご遠慮ください。※販売商品は当該ブレスレットのみです。サイズ：全長約47cm素材・年代不明(シルバー925の刻印はございますが、当方真贋を完璧に見極めることができないので自己責任でお願いします。)なかなか珍しいティアドロップのようなデザインのチェーンを採用したネックレスです。インパクトもございますので、一点装着するだけで華やかな印象になります。この機会にいかがでしょうか？
http://narcologia.ru/goods/conception130757.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement42899.html
http://narcologia.ru/goods/tenet436663.html
VINTAGE ヴィンテージ シルバー925 ティアドロップネックレス
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