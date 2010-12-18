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商品詳細
◎ブランド：クロムハーツ◎材質：シルバー925◎付属品：レザー袋、その他◎ピアス形：キャッチ・スタッド◎購入時期：2010/12/18※両耳で販売しています。インボイスがあるので個別対応できません。※購入時の証明書が画像にありますが、個人情報も入っていますので、塗りつぶしていいます。※メンズで販売しておりますが、男女問わず人気です。ホノルルのクロムハーツ直営店で購入しました。クロスの両耳、１個、３連のピアスです。クロス部分は両面とも彫りが施されているので、華奢でありながらわずかな動きでも繊細な陰影が生まれる美しいアイテムです。現地で１度使用し、そのまま使用せず保管していました。クロスのモチーフで、１個と、３連で、片方ずつで販売しており、セットではございません。
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http://narcologia.ru/goods/parenthesis319744.html
クロムハーツ□クロス ピアス 両耳□シルバー キャッチ□インボイス ...
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クロムハーツ インボイス有り/クロスバンドフープ シルバーピアス
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