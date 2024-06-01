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Hi-Fi Unicorn ピック
商品番号 F99650269831
商品名

Hi-Fi Unicorn ピック
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 3,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

FNCBANDKINGDOMの時に拾ったピックです。テミンの手から落ちて、床に落ちた物を拾ったので、傷、スレあります。ご理解いただける方のみご購入お願いします。購入の前に必ずコメントください。
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