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ブラッキー\u0026ダークライgx エーフィ\u0026デオキシスgx hr 2枚セット　ポケカ
商品番号 L67338419792
商品名

ブラッキー\u0026ダークライgx エーフィ\u0026デオキシスgx hr 2枚セット　ポケカ
ブランド名 Lankle
特別価格 税込 2,774 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブラッキー\u0026ダークライgxとエーフィ\u0026デオキシスgxのhr2枚セットになります。トレカの収集が趣味で、他にほしいカードができたための出品です。自分で当てて保管していたものになります。素人目には美品に見えます。よろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/procurement424333.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful457151.html
http://narcologia.ru/goods/slide610687.html

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