ブラッキー\u0026ダークライgx エーフィ\u0026デオキシスgx hr 2枚セット　ポケカ

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ブラッキー\u0026ダークライgxとエーフィ\u0026デオキシスgxのhr2枚セットになります。トレカの収集が趣味で、他にほしいカードができたための出品です。自分で当てて保管していたものになります。素人目には美品に見えます。よろしくお願いします。