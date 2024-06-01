KLM　Boeing 737-400　1/200

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ご覧頂きましてありがとうございます。KLM Boeing737-400 1/200プラスチック製 の出品です。 新品購入致しました。新品未開封品でしたが撮影のため開封致しました。ご容赦ください。確認致しましたが中の機体には問題がないかと思います。（写真でご確認お願いします。）SCALE：1：200ランディングギア：付属。（機体に装着）スタンド：付属。箱：有り。保管：購入後未開封で暗所にて保管メーカー：herpa販売元：羽田空港JALBLUESKYショップ＊製造上の機体塗装のムラ、気づかない程度の傷、細かな化粧箱の変形等に関しましてはご容赦いただけますようお願いします。＊マニアで航空機モデルと化粧箱の完璧を求められる方のご入札はお控えいただけますよう併せてお願い申し上げます。＊ご落札のお時間により、できるだけ当日または翌日の発送に務めてまいります。＊宅急便コンパクト、梱包用段ボール箱60サイズ・70サイズ、梱包材（専用ペーパー）を購入・使用しお送りしています。特殊な製品サイズの場合は他社から送付された段ボール箱の再利用にてお送りすることをご了解お願いします。＊撮影の際投稿製品のバックに部屋の一部が写っていますが、ご容赦いただけますようお願い致します。（お見苦しい点お詫び致します。）＊滑走路は撮影用で商品には含まれておりません。＊精密モデルで出荷前に今一度状態を確認しお送りしておりますが、輸送中など部品が外れる場合がございます。その場合には大変申し訳ございませんが接着剤等で修復頂けますようお願い申し上げます。＊個人での出品です。（業者・店舗ではございません。）ご検討よろしくお願いします。