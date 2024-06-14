フリーサイズ　幅20ミリ 平打ち　シルバー925リング　銀指輪　21号　S2-e

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商品詳細
ご覧いただきありがとうございます。BFC-11-NだOS2-e商品番号 ワイドリング 素材 シルバー925刻印ありサイズ フリーサイズ無調整時 US1019号〜23号最大幅約 20mm#獅子丸平打ち#獅子丸19号#獅子丸フリー#獅子丸21号#獅子丸平打ち20ミリ新品未使用ですが、銀の特性により黒ずみ、小傷等ある場合がございます。状態は写真で確認してください。当方が販売してるシルバー925は、メッキやコーティングではなく、銀工房より直接買い付けた本物のスターリングシルバーになります。ご安心ください。
http://narcologia.ru/goods/browse304491.html
http://narcologia.ru/goods/cotton417361.html
http://narcologia.ru/goods/assessor450603.html
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