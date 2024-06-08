鷲見太郎　taro washimi チェーン\u0026メタル

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サンダーフックメディスンホイールに18金アラベスクイーグルメタルをセットしたチェーン（定価58960円）仕様：チェーンの長さ約50cm～、ホイール直径約18mm、アラベスクイーグルメタル縦約7mm、横約7mm重量：11g~素材：シルバー925、18金イエローゴールドNEWTHUNDERMETAL（定価7700円）セット販売でお得にしております。今後また定価が上がると思われます。気になる方は是非。状態は綺麗だと思います。コメント宜しくお願い致します。材質···シルバー