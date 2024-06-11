ACE TONE SA-2 1970年代製 アンプ ACETONE

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商品詳細
ACETONESA-21970年代製アンプACETONEクラシカルな1970年代のソリッド・ステート・サウンド。トーン・トレモロ、リバーブ、全て動作確認済み。定格出力は20Wですが、十分な音量と汎用性があり、小規模なライブにぴったりです。クリーンサウンドやサーフミュージックに最適。リバーブを最大にすると、超ダーティーなサウンドのSFエフェクトがかかります。オリジナルのハンドルは問題なく使えますが、テープで補強してあります。リバーブ・ノブのみ仮のものが使われてます。中古品であることをご理解の上、ご購入検討ください。#roland#preroland#vintage#japanese#solidstate#guyatone#teisco#elk重量···12.5kg幅···450mm奥行···250mm高さ···600mm
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