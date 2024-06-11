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ACE TONE SA-2 1970年代製 アンプ ACETONE
商品番号 Y81881875881
商品名

ACE TONE SA-2 1970年代製 アンプ ACETONE
ブランド名 Ysmall
特別価格 税込 8,955 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ACETONESA-21970年代製アンプACETONEクラシカルな1970年代のソリッド・ステート・サウンド。トーン・トレモロ、リバーブ、全て動作確認済み。定格出力は20Wですが、十分な音量と汎用性があり、小規模なライブにぴったりです。クリーンサウンドやサーフミュージックに最適。リバーブを最大にすると、超ダーティーなサウンドのSFエフェクトがかかります。オリジナルのハンドルは問題なく使えますが、テープで補強してあります。リバーブ・ノブのみ仮のものが使われてます。中古品であることをご理解の上、ご購入検討ください。#roland#preroland#vintage#japanese#solidstate#guyatone#teisco#elk重量···12.5kg幅···450mm奥行···250mm高さ···600mm
http://narcologia.ru/goods/moped174968.html
http://narcologia.ru/goods/septet965919.html
http://narcologia.ru/goods/calling781050.html
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