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520 アディダス スウェットパンツ クロップド ピンク XO
商品番号 Y25401997080
商品名

520 アディダス スウェットパンツ クロップド ピンク XO
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 3,288 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アディダススウェットパンツ327部丈のクロップドパンツでこれからの春先にもってこいです。ピンクとカモフラカモ柄カモフラージュ柄がさり気なく入るのがいい感じ。カモフラに入るチョコチップにはトレフォイルなども入るアディダスらしさが。左ポケット付近にはしっかりスリーストライプ3本ラインも。スウェットパンツなはありがたいDカンですがこちらがトレフォイル！！センス抜群です。サイズXOウエスト77、股上30、股下44、腿周り68、裾周り32大きすぎずM〜Lくらいの方ならいい感じに抜け感が出て穿けるシルエットです。着用数回
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