＊ハフHUFWorldwideスウェットハーフジップTシャツゆったりトップスSBJBB.AB◆商品説明◆＊状態＊中古品になります。目立つ汚れ等はございません。お色はライトグレーになります。＊品質表示＊画像をご確認ください。・・・・・撮影時の環境、画面解像度により、掲載写真と素材感・色が実際と異なる場合がございます。ご理解くださいm(__)m・・・・・＊サイズ＊表記サイズはSになります。必ず実寸もご確認下さい。｛平置き採寸｝着丈約66cm（襟元縫い目より採寸）肩幅約56cm袖丈約22cm身幅約58cm（脇の位置から採寸）尚、素人採寸です多少の誤差はご了承下さい。◆発送について◆追跡番号のある発送方法になります。到着の日時指定は行いません。ご理解ください。発送方法が変更になる場合がございます。m(__)m＊＊＊長期連休の時期は、商品の発送、到着に遅れがあるかと思います。ご了承くださいませ＊＊＊＊こちらの出品物は自宅保管のお品になります。記載以外での見落としがあるかもしれません。ご理解ください。＊保管期間中、画像より黄ばみ等が濃くなる場合がございます。ご理解ください。＊表現には主観が入っておりますご理解下さい。＊モニターにより実際の色と違う場合があります。＊質問頂きましても回答が遅くなる場合がございます。ご理解下さい。GETA-57めラヤHUF-03s



ハフ HUF Worldwide スウェット ハーフジップ Tシャツ S 【数々の ...



＊ハフ HUF WORLDWIDE 刺繍 ハーフジップ スウェット M | フリマアプリ ラクマ



HUF(ハフ)》 刺繍 裏起毛 ハーフジップスウェット アッシュブルー 50 ...



＊ハフ HUF WORLDWIDE 刺繍 ハーフジップ スウェット M



完売品】HUF ハフ スウェット ハーフジップ 刺繍 トレーナー 珍しい ...



ハフ HUF Worldwide スウェット ハーフジップ Tシャツ S 【数々の ...



HUF ハーフジップ スウェット バラプリント ロゴ 黒 Mサイズ 人気 美品



＊ハフ HUF WORLDWIDE 刺繍 ハーフジップ スウェット M



HUF】メキシコ製 ボックスロゴ 薔薇 Tシャツ Sサイズ ハフ US古着 ...



HUF / ハフ ESSENTIALS TT S/S TEE 半袖 Tシャツ



HUF(ハフ) / ハーフジップ/WORLDWIDE/スウェット/M/コットン/BRW/無地 ...



HUF(ハフ)》HUF OR DIE ハーフジップ スウェット XL 世界的に zicosur.co



HUF（ハフ）の「HUF OR DIE ZIP CREW ハフ 店舗限定 ハーフジップ ...



希少XLサイズ】ハフ ハーフジップ センター刺繍ロゴ入りスウェット ...



ハーフジップ/WORLDWIDE/スウェット/M/コットン/BRW/無地/FLO00157