HTC フラワースタッズウォレット スタンダードカリフォルニア ...

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つい先日こちらで購入しましたが、別の財布を購入したため出品します。以下前回の出品者様の説明文になります。HTCのフラワースタッズウォレットです。スタンダードカリフォルニアにて新品購入した正規品です。使用期間は半年ほどですが、保管時にスタッズ面のレザーに目立つ打ち傷ができてしまいました。(ポケットにはいれず、基本的にカバンにいれていたのでクセはないと思います。)■material…牛革/ターコイズ/ニッケルシルバースタッズsize：195mm×100mm収納：3箇所/カード5枚/ZIP小銭入れmadeinUSA参考価格：63,800円出品にあたり、クリーニングとオイルアップをしましたので気持ちよくお使い頂けるかと思います。お探しの方がいらっしゃれば幸いです。#ハーレーダビッドソン#415clothing