新品 マッキントッシュフィロソフィー エンベロープス レザー折り財布 紺系

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新品マッキントッシュフィロソフィーエンベロープスシリーズユニセックスレザー折り財布紺 K2355商品説明☆ブランド☆ MACKINTOSHPHILOSOPHY｜マッキントッシュフィロソフィー☆商品名☆ 二つ折り財布☆サイズ☆ 横：約11.4cm 縦：高さ約9.2cm 最大マチ：約3.6cm（多少の誤差はあります）☆仕様☆【外側】スナップボタン式開閉小銭入れ（内仕切り×1）オープンポケット×2【内側】二つ折り開閉お札入れ×2カードポケット×8オープンポケット×2☆素材☆ 牛革☆色☆ ネイビー系※画像にて確認下さい☆状態☆ 新品未使用・箱無し☆定価☆ 15,400円（税込み）☆コメント☆ダイヤモンド型の洋封筒からインスパイアされたマッキントッシュフィロソフィーのレザー二つ折り財布です。拘りの感じられるユニセックスなデザインが可愛いです。外側の小銭入れが使いやすいのも嬉しいポイントです。※本商品は正規店購入の新品ですが展示品だったものです。使用に全く問題の無い程度の小傷がありますレザー商品です。素材起因のシワや模様等があります。写真を参照の上の入札をお願い申し上げます。注意事項☆基本的には新品未使用品を出品しておりますが、新品展示品、サンプル品等も扱っています。検品して出品していますが、初期傷、薄汚れ、ほつれ等、また見落としなどがある場合もございます。格安にて出品していますので、その点はご了承下さい。神経質な方は入札をお控え下さい。出品者側にミス（商品発送違い・大きな破損等の説明漏れ）が無い限り返金、返品はお受け出来ません。