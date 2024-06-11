新品未使用　グッチ　折りたたみ財布　GG　シマレザー　EU直輸入品　箱紙袋付き

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財布形...二つ折りカラー...ブラウン柄・デザイン...無地素材...本革イタリアを代表するラグジュアリーメゾングッチ人気のシマレザーデザインの二つ折り財布使いやすさとデザイン製を兼ね備えたグッチのロングセラー人気モデルキャッシュレス時代に最適なカードがたくさん入る仕様です。スマートな男性ほど小物にはこだわりたいもの。ご自身へのご褒美や、ギフトにも最適なお品です。■サイズ本体：約9×11×2(H×W×D単位cm)本体重量：約55g■カラーbrown■素材本体：グッチシマレザー■スペックオープン式開閉/内側：札入れ×2、カードポケット×6、オープンポケット×2■付属品純正BOX,保存袋、ギャランティカードギフトレシート※お値下げに関してプロフィールに記載しております。コメントやご購入時は必ずプロフィールをご一読の上お願いいたします。ブランドラバー商品一覧↓#ブランドラバーブランドラバーグッチ商品一覧↓#ブランドラバーグッチブランドラバー財布商品一覧↓#ブランドラバー財布