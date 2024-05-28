【美品】グッチ Gロゴ ベルト バックル ブラック×ゴールド

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○アイテムGUCCIグッチベルトバックルゴールド金ブラック黒レザー革○サイズ全長81cm幅3cmウエスト62〜72cm平置き実寸。着画はお断りいたします。○状態特記するようなダメージや汚れなく状態いいです！まだまだ末長くお使い頂けます！※状態に関しましては主観の部分もございますので、写真でよくご確認お願いします。分からない事ありましたらご気軽にご連絡下さい。○カラーブラック黒○素材レザー革○購入元ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店（AACD）質屋・古物市場・ストア商品鑑定済商品です。○配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。※あくまでもused品になります。小さなキズやスレなどあります完璧を求められる方はご遠慮ください。※写真の写り方により、風合いや色合いが異なる場合がございます。ご了承ください。※人気高騰中の商品になっており“一点物”となっております。お探しだった方は〝お早めに〟ご購入またはコメントよろしくお願いします。管理番号e304260083