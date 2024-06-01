鈴木亜久里氏　直筆サイン

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商品詳細
1990年から1992年頃にイベントにて直接もらいました。ビニールで覆ってあります。少し汚れというかシミのようなものあります。
http://narcologia.ru/goods/conception234957.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless31859.html
http://narcologia.ru/goods/navigate949630.html
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