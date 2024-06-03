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ダブルアールエルトラッカーキャップ　オイルドコットン初期三ツ星タグ USA製
商品番号 F16109963718
商品名

ダブルアールエルトラッカーキャップ　オイルドコットン初期三ツ星タグ USA製
ブランド名 ダブルアールエル
特別価格 税込 19,530 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラウン形···ワーク素材···コットンダブルアールエルのトラッカーキャップになります。素材は、オイルドコットンですがオイルはほぼ抜けている状態です。オイル特有の匂いなどはありません。後ろのベルトはレザー仕様でかなり凝った作りになっています、オイルドコットン生地の物はほぼ出回っていないと思うのでかなりのレア商品です。ビンテージ感のあるブラウンカラーがたまりません三ツ星タグでUSA製なので、ダブルアールエル立ち上げ初期の商品だと。ラルフマニアな方、ダブルアール好きな方に是非RRLダブルアールエルダブルアールエルマニアオイルドコットンバブアーベルスタッフビンテージキャップフレンチフレンチワークフレンチワークジャケットユーロユーロビンテージコルビジェコルビジェジャケットビンテージレザージャケットフランス国鉄フランス軍モールスキンブラックモールスキンモンサンミッシェルPATAGONIAパタゴニアTHENORTHFACEノースフェイスL.L.BEANエルエルビーンCOLUMBIAコロンビアGOLDWINゴールドウィンHyventハイベントACGADIDASアディダス90年代古着USAアメリカバルトロバルトロライトヌプシRRLポロカントリーpolocountrysportポロスポーツポロスポユーティリティパンツファティーグパンツミリタリーm65m51m47フランス軍イギリス軍ドイツ軍日本軍軍パンガンホーオアスロウスラックスアナトミカ
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