ダブルアールエルトラッカーキャップ　オイルドコットン初期三ツ星タグ USA製

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カラー···ブラウン形···ワーク素材···コットンダブルアールエルのトラッカーキャップになります。素材は、オイルドコットンですがオイルはほぼ抜けている状態です。オイル特有の匂いなどはありません。後ろのベルトはレザー仕様でかなり凝った作りになっています、オイルドコットン生地の物はほぼ出回っていないと思うのでかなりのレア商品です。ビンテージ感のあるブラウンカラーがたまりません三ツ星タグでUSA製なので、ダブルアールエル立ち上げ初期の商品だと。ラルフマニアな方、ダブルアール好きな方に是非RRLダブルアールエルダブルアールエルマニアオイルドコットンバブアーベルスタッフビンテージキャップフレンチフレンチワークフレンチワークジャケットユーロユーロビンテージコルビジェコルビジェジャケットビンテージレザージャケットフランス国鉄フランス軍モールスキンブラックモールスキンモンサンミッシェルPATAGONIAパタゴニアTHENORTHFACEノースフェイスL.L.BEANエルエルビーンCOLUMBIAコロンビアGOLDWINゴールドウィンHyventハイベントACGADIDASアディダス90年代古着USAアメリカバルトロバルトロライトヌプシRRLポロカントリーpolocountrysportポロスポーツポロスポユーティリティパンツファティーグパンツミリタリーm65m51m47フランス軍イギリス軍ドイツ軍日本軍軍パンガンホーオアスロウスラックスアナトミカ