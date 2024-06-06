【最終値下げ】美品ブルガリ フラグメント ラウンドファスナーロングウォレット

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値下げしました。公式でも販売終了しているモデルなのでご検討ください。■商品名：BVLGARIブルガリフラグメントfragmentラウンドファスナー長財布■ブランド名：ブルガリ■仕様：ファスナー開閉・札入れ×2・ファスナー式小銭入れ×1・カード用ポケット×8・ポケット×2■素材：レザー■カラー：黒■サイズ：約H10cm×W18.5cm×D2cm■付属品：コラボ専用化粧箱・保存袋・直営店ギャランティカード■ランク：A■商品状態：使用感の少ないもの。落札後のクレーム・キャンセルはご遠慮ください。撮影時の照明や機材の具合、ご覧になっているモニターの具合などで、写真と実物の色が違うことがありますので、予めご了承ください。カラー···ブラック財布形···長財布